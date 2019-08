Licenze e orari fantasma resterà chiuso per un mese un locale all'Hotel House

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Sarà chiuso per un mese il bar Royal, attività commerciale situata nel palazzone multietnico dell’Hotel House. Ieri la polizia municipale ha notificato ai titolari del bar l’ordinanza firmata dalla responsabile del settore commercio del Comune di Porto Recanati Rachele Fermani ed emessa a seguito dei controlli effettuati recentemente dalla questura di Macerata. Sono stati cinque i verbali di contestazione per infrazioni punibili con sanzione amministrativa nei confronti del titolare della licenza, un 72enne tunisino residente nel condominio.Gli agenti della divisione di polizia amministrativa sociale ed immigrazione hanno rilevato all’interno del locale la presenza di giochi leciti senza autorizzazione comunale, la mancata esposizione dell’apposita tabella ben visibile recante i prezzi delle bevande, la mancata esposizione dell’apposita tabella ben visibile recante i prezzi degli alimenti, la mancata esposizione in luogo ben visibile al pubblico della Scia che autorizza la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la mancata esposizione dei cartelli all’interno e all’esterno dell’esercizio attraverso i quali dovevano essere indicate e pubblicizzate le giornate di riposo settimanale con l’orario prescelto e comunicato al Comune.