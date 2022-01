La Lega all'attacco: «Hotel House, il parcheggio comunale va sistemato»

PORTO RECANATI - Luca Davide, coordinatore comunale della Lega, critica l’assessore Lorenzo Riccetti. «Tra i suoi tanti propositi e progetti, se l’assessore destinasse qualche migliaio di euro per un po’ di breccino per il parcheggio comunale nei pressi dell’Hotel House farebbe cosa buona e giusta e dimostrerebbe concretamente di voler integrare i residenti del palazzone nella società portorecanatese».

Davide entra nel merito della quesstione. «L’annoso e ricorrente problema delle pozzanghere d’acqua e fango presenti nel piazzale dove i bambini prendono i pulmini per andare a scuola è vecchio e ormai noto. Riccetti dovrebbe saperlo. Oggi, nonostante la situazione sia invariata, di quel piazzale non se ne parla più, nè si pensa ad una soluzione. Invitiamo l’assessore ad uscire qualche volta dai piani alti di Palazzo Volpini e ad iniziare a fare qualche giro anche nel piazzale dell’Hotel House cosi come lo ha fatto durante le campagne elettorali. Con grande spirito di collaborazione ci mettiamo a disposizione per accompagnarlo». Questo dunque l’appello dell’esponente leghista Luca Davide, che segue sempre da vicino i problemi legati alla situazione del condominio multietnico di Porto Recanati.

