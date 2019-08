Il ladro di scarpe bloccato dal mendicante extracomuitario

di Emanuela Addario

PORTO RECANATI Entra da Attili Calzature e ruba un paio di scarpe del valore di circa 130 euro. Il ladro viene bloccato dalla titolare dell’attività commerciale e da un extracomunitario che stava chiedendo l’elemosina fuori dal vicino supermercato. È accaduto ieri mattina nella centralissima via Mazzini quando la città era gremita di cittadini e villeggianti.Il giovane, un 23enne residente ad Isernia, si è intrufolato nel negozio con una busta in mano, poi ha arraffato le scarpe ma è stato subito bloccato dalla commerciante che l’ha preso per un braccio ed ha iniziato ad urlare. In aiuto è corso immediatamente un giovane extracomunitario che dalle prime ore della mattina era sulla porta del supermercato vicino a chiedere l’elemosina.