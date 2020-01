Famiglia si sveglia e trova un ladro in casa: «Era appena entrato da una finestra»

PORTO RECANATI - Tentativo di furto in pieno centro. Un ladro viene messo in fuga dai proprietari dell’appartamento. È accaduto la scorsa notte in via De Gasperi, nella zona dell’Hotel Mondial.

«È accaduto poco dopo l’1,45 - racconta la proprietaria di casa -. Abbiamo sentito dei rumori e ci siamo accorti che dalla finestra che affaccia sul retro del cortile stava entrando un ladro. Abbiamo urlato e lui è subito fuggito dalla stessa finestra. Non sappiamo se era uno solo o se fuori c’erano dei complici. In casa era entrata una sola persona. Siamo terrorizzati. Abbiamo segnalato questo tentativo di furto alle forze dell’ordine».

Le urla della famiglia hanno messo in allerta anche i vicini che si sono svegliati nel cuore della notte. Durante queste festività natalizie sono state diverse le segnalazioni che i carabinieri della stazione di viale Europa hanno ricevuto in merito a tentativi di furti in appartamento, in particolar modo nella zona di Montarice.