I ladri specializzati rubano attrezzature edili da due furgoni

PORTO RECANATI - Furto di attrezzature edili nella notte. Da un paio di furgoncini di proprietà di alcuni piccoli imprenditori mancano scalpelli, mazze e anche un martello pneumatico. Ad accorgersi dei furti gli stessi imprenditori che ieri mattina, prima di andare al lavoro, hanno trovato il retro dei furgoni aperto e privo degli attrezzi da lavoro. Il primo furto è avvenuto in una strada parallela a via Dante Alighieri, nel quartiere Europa dove abita uno dei due imprenditori e dove solitamente parcheggia il suo furgoncino. L’altro, invece, è avvenuto nella zona di Montarice proprio davanti casa dell’altro muratore.Secondo le ipotesi degli investigatori stavolta il ladro seriale potrebbe essere estraneo ai fatti. Gli arnesi rubati sarebbero troppo ingombranti per uno come lui che va in giro a piedi e che porta i suoi “ attrezzi da lavoro” in uno zainetto. Con tutta probabilità ad effettuare il “ lavoro” sarebbero state più persone con un mezzo sul quale sono stati caricati gli arnesi.