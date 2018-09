I ladri al sexy shop lasciano i soldi e rubano solo alcuni vibratori elettrici

di Emanuela Addario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Ladri “ hard” al negozio Sexy Shop sulla strada statale 16. Spariscono soltanto alcuni “attrezzi” erotici. È accaduto la scorsa notte sicuramente dopo le 22, orario in cui i titolari hanno chiuso le porte del negozio. I malviventi sono entrati rompendo prima la serranda e poi il vetro del bagno che è posizionato nel retro e che dà su via Bocci, strada chiusa e frequentata quasi esclusivamente dai residenti degli appartamenti dello stabile all’interno del quale è stato aperto anche il sexy shop. Una volta entrati nel locale, attualmente privo di sistema di videosorveglianza sia interna che esterna perché in fase di trasferimento, i ladri hanno buttato all’aria la merce presente al di là di qualche oggetto che, invece, è stato fatto sparire. Nello specifico si tratta di alcuni vibratori elettrici.