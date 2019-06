Ladri entrano in azienda e portano via un'auto e un computer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Furto nella notte nell’azienda di arredi per negozi e supermercati Grottini srl nella zona di Santa Maria in Potenza, nella zona industriale. Rubati un computer ed una macchina aziendale, una Ford in uso alla ditta per le commissioni giornaliere. I ladri si sono introdotti all’interno del piazzale forzando il cancello d’ingresso. Successivamente sono riusciti ad entrare in uno degli uffici e portare via un computer portatile. Nell’ufficio hanno trovato anche le chiavi del mezzo con il quale si sono allontanati.Ad accorgersi del furto ieri mattina gli stessi proprietari e dipendenti all’apertura dell’azienda. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione di viale Europa che stanno raccogliendo le testimonianze e visionando le telecamere di sorveglianza delle ditte situate nelle vicinanze. La Grottini non è dotata di sistema di videocamere interne. Non è la prima volta che l’azienda viene visitata dai ladri. Nel 2011 erano stati rubati rame e fili elettrici per un valore dì oltre 30 mila euro.