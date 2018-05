Un infarto ha ucciso in casa la mamma di ventotto anni sotto gli occhi dei figlioletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Sarebbe morta per cause naturali Jennifer Giuliani, la ventottenne romana, madre di tre figli, trovata senza vita dai suoi bambini di otto e due anni nell’appartamento in cui vivevano al piano terra del River Village. Ieri pomeriggio all’obitorio dell’ospedale di Macerata si è svolta l’autopsia disposta dal pubblico ministero Claudio Rastrelli. All’esame, compiuto dal medico legale Roberto Scendoni insieme al tossicologo Rino Froldi, erano presenti i familiari di Jennifer e il marito insieme al suo legale Massimo Migliorelli.Al termine dell’accertamento è emerso che la donna è morta a causa di un infarto, ma il medico legale si è riservato di effettuare ulteriori accertamenti in laboratorio per rispondere con precisione ai quesiti posti dal sostituto procuratore. La tragedia si è consumata nella notte tra martedì e mercoledì.Nella notte in cui si è consumata la tragedia il marito, trentenne anche lui romano, era nella camera di sicurezza della caserma. Era agli arresti domiciliari in un appartamento al 7° piano dello stesso stabile, ma proprio martedì mattina era stato arrestato per evasione.