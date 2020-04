Irrompe di notte nello chalet e lo devasta poi tenta di incendiare la casa del titolare

PORTO RECANATI - Prima distrugge attrezzature varie nello chalet dove lavora da diverse stagioni come chef, poi entra in un appartamento di proprietà del datore di lavoro e amico fraterno e tenta di dar fuoco all’immobile con tutta la mobilia. Bloccato in tempo dai militari dell’Arma un cuoco 37enne di Recanati. È accaduto ieri in pieno centro della città.

L’uomo è stato immortalato dalle telecamere interne dello stabilimento balneare (in pieno lungomare centro) nella notte tra giovedì e venerdì mentre entrava nello chalet e nel giro di pochi istanti distruggeva gran parte delle attrezzature presenti e pronte all’uso. Non contento nella tarda mattinata di ieri è stato visto entrare in un appartamento di proprietà del suo datore di lavoro nella centralissima via Garibaldi con una tanica di alcool puro ed alcuni coltelli in mano. L’inquietante episodio non è passato inosservato agli occhi dei tanti porto recanatesi affacciati sui balconi che non hanno perso tempo ed hanno avvisato i carabinieri. L’arrivo dei militari è stato provvidenziale: lo chef era riuscito nel frattempo a dar fuoco alla porta d’ingresso per poi dileguarsi a tutta velocità a bordo della sua macchina. Immediatamente inseguito, è stato bloccato poco dopo tra le vie della città. Accompagnato in caserma è stato sottoposto a fermo. Secondo alcune indiscrezioni l’uomo avrebbe dichiarato di non ricordare nulla su cosa fosse successo durante la notte e le prime ore della giornata. Un vuoto di memoria dettato dal lungo periodo trascorso in casa e senza lavoro, anche se proprio con il gestore del ristorante si era accordato per incontrarsi oggi ed eseguire alcuni lavori di manutenzione. Cosa sia successo non si sa. L’unica certezza è che se non fosse stato per l’intervento dei militari dell’Arma guidati dal luogotenente Giuseppino Carbonari l’appartamento sarebbe andato in fiamme.

Sbigottiti i titolari con i quali il 37enne lavora da oltre 15 anni e che hanno sempre reputato uno di casa. «Conosciamo il ragazzo ed è una brava persona - è stato il commento -. L’episodio in questione però non è riconducile a nessun problema a livello lavorativo. Non sappiamo da che cosa sia potuto scaturire tutto questo e speriamo sia soltanto dovuto ad un forte stress. Ci spiace tanto, perché è un gran lavoratore e con noi è sempre stato un ragazzo per bene». Il giovane chef è stato posto in stato di fermo a disposizione delle autorità giudiziaria.

