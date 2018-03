Irruzione notturna nella ditta, ladri in fuga con la cassaforte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Riedizione dal vero di The Italian Job, l’altra sera alla zona industriale di Porto Recanati: rubata una cassaforte, ma non certo piena di lingotti d’oro come nel famoso film di Gary Gray, visto che il colpo ha interessato la Mufle System Srl di Santa Maria in Potenza. I ladri sono entrati di notte e forse cercavano qualcos’altro, ma una volta all’interno si sono dimenticati di tutto, di fronte a una cassaforte. Che tra l’altro era una di quelle portatili – da banco o da tavolo – e quindi non proprio adatte alla conservazione di grosse cifre. Comunque, il furto c’è stato