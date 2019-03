Pena sospesa e lavoro stabile. Ecco perché Farah era ancora libero

di Benedetta Lombo

PORTO RECANATI - Si è svolta questa mattina in ospedale la convalida dell’arresto di Marouane Farah, il marocchino di 34 anni che nella notte tra sabato e domenica scorsi si era messo al volante ubriaco e sotto effetto di stupefacenti causando l’incidente in cui hanno perso la vita Gianluca Carotti ed Elisa Del Vicario mentre i due rispettivi figli sono rimasti gravemente feriti. L'uomo è finito in carcere.A distanza di tre giorni dal tragico incidente non accenna a spegnersi la polemica sul fatto che il marocchino fosse a piede libero nonostante i suoi precedenti e non fosse già stato espulso dall’Italia. Una polemica infiammata anche dalle recenti esternazioni del ministro Matteo Salvini che in una conferenza stampa alla Camera aveva aggiunto: «Era coinvolto nel sequestro di 225 chili di droga e questo stronzo era a spasso. Non è possibile». Ma la posizione di Farah non è ancora definita. Cinque anni fa era stato processato per detenzione di circa 500 grammi di hashish, droga in parte trovatagli addosso, in parte contestata sulla base di mirate intercettazioni. Era maggio del 2014, attraverso l’avvocato Emanuele Senesi patteggiò un anno di reclusione beneficiando della sospensione condizionale della pena, che viene concessa per condanne che non superano i due anni. Il giudice la ammise presumendo che Farah non avrebbe commesso altri reati, una valutazione fatta considerando diverse circostanze (codificate dall’articolo 133 del codice penale) dalla gravità del reato alla capacità a delinquere del marocchino.Di circostanze a favore di Farah all’epoca ce n’erano diverse: era incensurato, la droga rientrava nella macro-categoria delle droghe leggere, era in Italia da più di dieci anni, aveva una carta di soggiorno (un documento che inizialmente ha una validità di 5 anni e successivamente può diventare permanente, ben diverso dal permesso di soggiorno), era integrato nella società: aveva un lavoro stabile, una casa, una famiglia e dei figli e parenti nati in Italia. Per questo motivo non erano state disposte pene accessorie né era stata ritenuta necessaria l’espulsione. Dopo quattro anni, ad aprile 2018 il marocchino è però finito in carcere con l’accusa di aver svolto un ruolo importante nel traffico di 225 chili di hashish. Un carico enorme, ma sempre di “droga leggera”, per il quale la legge stabilisce una pena minima di due anni e una massima di sei (per le droghe pesanti invece la forbice è di otto/venti anni). Dunque il 34enne era finito in carcere dove è rimasto per sei mesi prima di tornare a casa in regime di arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, quest’ultima misura è stata fortemente incentivata dai più recenti interventi legislativi, i cosiddetti decreti Svuota-carceri varati dal precedente governo.Tre mesi (era ormai metà gennaio) e il giudice ha modificato la misura, su richiesta dell’avvocato Vando Scheggia, nell’obbligo di firma. Nei nove mesi di detenzione Farah si era comportato sempre in modo inappuntabile e di lì a poche settimane (il 6 febbraio) si sarebbe celebrato il processo in abbreviato in cui sarebbe stata emessa la sentenza ma l’udienza è stata rinviata al 26 marzo. Il giudice aveva dunque ritenuto attenuate le esigenze cautelari. Ieri intanto, sono stati depositati in procura i rilievi planimetrici e fotografici della Stradale da cui risulta che il punto di impatto tra le auto è avvenuto nella corsia sulla quale viaggiavano Carotti e Del Vicario, è stato dunque Farah a invadere la loro corsia. Le testimonianze Alcuni testimoni oculari hanno riferito alla polizia intervenuta sul luogo dell’incidente che poco prima, verso le 23, un’Audi A6 nera identica a quella del marocchino aveva tamponato un’auto in sosta in corso Matteotti a Porto Recanati, nei pressi di una gelateria. L’auto era poi fuggita; un’ora e mezza dopo l’impatto mortale. Su Internet ora gira un filmato registrato subito dopo l’impatto in cui si vede Farah a terra accanto a uno dei suoi due amici. I due parlano in arabo e, secondo uno dei fratelli del marocchino, Marouane direbbe: «Dì la verità, dì la verità». «Io non ho la patente», gli avrebbe risposto l’amico. Se anche le traduzioni fossero corrette, ci sono le dichiarazioni dei due passeggeri, oltre ai rilievi effettuati dalla Stradale, che escludono ogni dubbio sulla circostanza che alla guida ci fosse lui. Ieri uno dei due profili Fb di Farah, dove molti utenti del web avevano postato insulti e frasi offensive, è stato cancellato.