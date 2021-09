Incidente tra auto e moto sulla strada statale "Adriatica", c'è una vittima. Traffico bloccato

PORTO RECANATI - Tragico incidente nel territorio del comune di Porto Recanati, al confine con l'Anconetano. Una persona è deceduta in uno scontro tra un'auto e una moto. Sulla strada statale 16 “Adriatica” il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni in prossimità di Porto Recanati (km 320,900). Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Sul posto 118 e polizia locale. Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Ultimo aggiornamento: 11:57

