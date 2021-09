Schianto tra scooter e bicicletta sul lungomare di Scossicci, un ciclista di 60 anni trasportato in eliambulanza a Torrette

PORTO RECANATI - Incidente tra scooter e bicicletta questa mattina, intorno alle 9, in località Scossicci. Ad avere riportato le ferite più gravi è stato il ciclista, un sessantenne, trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto il 118 e, per i rilievi di rito, gli agenti della polizia locale di Porto Recanati.

