Cade sulla pista e si schianta contro un cartello stradale a Porto Recanati: grave un ciclista

PORTO RECANATI - Incidente questa mattina lungo la pista ciclabile di Porto Recanati, in località Scossicci. Un ciclista era in sella alla sua bici quando, per cause in corso di accertamento, è andato a sbattere contro il palo di un segnale stradale.

Non si sa ancora se sia scivolato a causa dell'asfalto bagnato per la pioggia o ci siano altri motivi dietro alla caduta. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni camperisti che si trovavano in quella zona: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno deciso di avvertire l'eliambulanza per trasportare il ferito all'ospedale di Torrette ad Ancona. Per i rilievi del caso e la gestione del traffico durante le operazioni di soccorso sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.