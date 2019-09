Si schianta contro un'auto e scappa sul corso Caccia al pirata della strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Si schianta contro una macchina in transito e poi fugge. Incidente all’alba in corso Matteotti. E’ caccia al pirata della strada che a bordo di una Peugeot di colore scuro ha prima centrato in pieno una Multipla, poi si è schiantato su una fioriera in cemento facendola volare contro la vetrata di un negozio, rimasta danneggiata. Infine è fuggito facendo perdere le tracce. La polizia stradale è sulle sue tracce.