Violento frontale tra Mercedes: feriti un uomo e una donna, lui è grave

PORTO RECANATI - Grave incidente a Porto Recanati nel primo pomeriggio, quando due auto si sono scontrate frontalmente. La dinamica dell’incidente che ha coinvolto due Mercedes è al vaglio degli inquirenti. Immediatamente dopo l’urto sono stati avvisati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I sanitari hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Icaro è intervenuto per soccorrere uno dei due conducenti, un uomo, che è stato trasportato all’ospedale di Torrette ad Ancona. L’altra Mercedes, invece, era condotta da una donna che sarebbe rimasta ferita solo lievemente. Per questo motivo è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova. Quel tratto di strada è molto spesso teatro di incidenti.

