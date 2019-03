Gianluca, 47 anni, ed Elisa, 40, morti Al Salesi i due bimbi, tornavano da una festa Un arresto per duplice omicidio stradale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Due province sotto choc per illungo la strada statale 16, all'altezza del territorio del Comune di Porto Recanati. Due persone hanno perso la vita: Gianluca Carotti, 47 anni, ed Elisa Del Vicario, 40, entrambi di Castelfidardo. I rispettivi figli, di 10 e 8 anni, sono ricoverati al Salesi di Ancona, e stando ai primi accertamenti non sarebbero in pericolo di vita. Stavano tornando a casa dopo avere partecipato a una festa di Carnevale. Tre le auto coinvolte, tra cui un'Audi, il cui conducente, un 35enne di origini marocchine residente a Monte San Giusto, è accusato di duplice omicidio stradale. Sono in corso gli accertamenti. Sul posto polizia stradale, 118 e vigili del fuoco.