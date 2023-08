Porto Recanati, scontro tra una bici e una moto: due feriti, uno in eliambulanza a Torrette

PORTO RECANATI - Scontro tra una bici e una moto a Porto Recanati, una persona ferita è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in eliambulanza a Torrette per le ferite riportate. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 13 agosto, e i rilievi sono ancora in corso per stabilire le cause dello scontro.

Secondo una prima ricostruzione sembra che il ciclista abbia girato a sinistra e che il centauro lo abbia urtato da dietro. Entrambi gli uomini sono caduti sull'asfalto: ad avere la peggio il ciclista, che è stato trasportato a Torrette ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto alle 9.30 di oggi (domenica 13 agosto) poco dopo l'officina Iveco tra Porto Recanati e Loreto, in territorio di Porto Recanati.