Porto Recanati, auto si ribalta in A14 dopo lo scontro con un tir, ​due feriti

PORTO RECANATI - Auto si ribalta dopo lo scontro con un tir. E' successo in autostrada poco dopo le 15, vicino allo svincolo di Porto Recanati-Loreto. Due le persone ferite, una donna portata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto polizia autostradale, vigili del fuoco e 118. Lunghe code in A14.

Porto Recanati, un albero si abbatte su un camion, paura per il conducente

Porto Recanati, tragico fuori strada sull'A14: muore sul colpo, grave uno dei passeggeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA