Schianto choc auto-camion sull'A14 Gravissima una marchigiana di 44 anni

PORTO RECANATI - Schianto in autostrada nei pressi del casello Loreto-Porto Recanati, direzione sud. Grave una potentina di 44 anni, trasportata dalla Croce Azzurra all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. La donna ha riportato importanti traumi addominali e lesioni multiple. L’incidente è avvenuto ieri sera poco dopo le 20,30. La potentina, alla guida di una Fiat Multipla, stava percorrendo il tratto autostradale quando, per motivi in corso di accertamento, ha tamponato un camion.L’impatto tra i mezzi è stato violento. La macchina è rimasta incastrata nella cabina centrale del camion. Per rimuoverla sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitanova. Fortunatamente in quel frangente non stavano transitando altri mezzi. Ai soccorritori, giunti sul posto in pochi attimi, le condizioni dell’automobilista residente a Potenza Picena sono apparse sin da subito gravi. Estratta dalle lamiere è stata immediatamente trasportata all’ospedale anconetano. Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Porto San Giorgio.