Marito e moglie cadono dall'Harley in autostrada Lei è grave a Torrette

PORTO RECANATI - Incidente in A14, moglie e marito cadono dalla moto e lei finisce all'ospedale regionale di Torrette con un trauma toracico. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10, nel territorio di Porto Recanati, in direzione Sud. Moglie e marito, entrambi di Ancona, erano in sella ad una Harley Davidson. Probabilmente a causa di una gomma forata, sono caduti a terra. Più grave lei, trasportata all'ospedale dorico a bordo di Icaro. Lui è finito al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova Alta. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco di Civitanova.