Incappucciato urla sul treno: scambiato per terrorista e arrestato

di Benedetta Lombo

PORTO RECANATI - Sale su un treno regionale vestito di nero e incappucciato urlando: «Qui comandiamo noi». In mano, un pezzo di lamiera. Panico sul convoglio. In realtà lui non era un terrorista come in molti avevano subito creduto e quello che aveva in mano non era un’arma vera e propria ma un banale coperchio di una scatoletta, simile a quelle del tonno. Il terrore vissuto dai presenti invece è stato vero, così come l’intervento dei carabinieri e il successivo processo penale a carico dell’autore del gesto.Ieri mattina nel Tribunale di Macerata si è chiusa l’istruttoria del procedimento instaurato nei confronti di Michele Frattolino, 36enne di San Marco in Lamis in provincia di Foggia con le testimonianze del maresciallo dei carabinieri Cesare Proietti, all’epoca in servizio alla Stazione di Porto Recanati, e il capotreno Antonio Pandolfi.