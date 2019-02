Maxi blitz all'Hotel House Salvini: «Renderemo la vita impossibile ai balordi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Quarantasei carabinieri, compresi quattro forestali e due uomini dell’ispettorato del lavoro, un elicottero, due unità cinofile. Sono le forze in campo per un’operazione di controllo straordinario dell’Hotel House di Porto Recanati avvenuto ieri a partire dalla tarda mattinata e proseguito per tutto il pomeriggio. A seguire a distanza le operazioni dei militari del maggiore Enzo Marinelli anche il ministro degli Interni Matteo Salvini che ha subito commentato. «Giusto l’altro giorno avevamo confermato un monitoraggio più stringente della struttura. Renderemo la vita impossibile ai criminali e ai balordi. Grazie a prefetto e forze dell’ordine. Dalle parole ai fatti». Ieri scoperta una discarica abusiva, sequestrate diverse auto.