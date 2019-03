Una 20enne palpeggiata all’Hotel House, riesce a liberarsi e scappa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - La insegue per le scale del condominio e inizia a palpeggiarla nelle parti intime. Lei riesce a fuggire e denuncia tutto ai carabinieri della locale stazione. Choc all’Hotel House per una 20enne extracomunitaria. È accaduto venerdì sera tra i piani del condominio di via Salvo d’Acquisto. La vittima è una giovane donna che vive in un appartamento del palazzone multietnico insieme ai familiari. E' caccia al maniaco.