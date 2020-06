Dà in escandescenze nei pressi dell'Hotel House, un pakistano portato all’ospedale

PORTO RECANATI - Dà in escandescenze nei pressi dell’Hotel House: pakistano finisce in ospedale. È successo nella notte tra martedì e mercoledì nei pressi del parcheggio del palazzone multietnico. L’uomo, non residente nell’edificio, era stato sorpreso anche due sere prima in atteggiamenti anomali nei pressi del maxi condominio.

Il pakistano martedì ha iniziato a infastidire le persone residenti nell’edificio finché non sono arrivati i carabinieri della locale stazione che lo hanno riportato alla calma; l’uomo è stato poi trasferito in ospedale da dove è stato dimesso ieri mattina. © RIPRODUZIONE RISERVATA