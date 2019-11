PORTO RECANATI - Le bollette dell'energia sono esorbitanti, scopre che sta pagando anche per i vicini di casa scrocconi: tre pakistani denunciati, saranno espusli.

E' successo all'Hotel House di Porto Recanati, dove un 45enne del Bangladesh si è rivolto ai carabinieri per indagare sui cosumi anomali di corrente. Il controllo nella scala B del palazzone multietnico ha permesso di scoprire che tre pakistani, che abitano al paino superiore, avevano forzato e manomesso il contatore a cui si erano allacciati abusivamente, per un danno complessivamente stimato di circa 500 euro. Sono stati denunciati per furto aggravato di energia elettrica. Due di loro sono clandestini, uno regolare ma con trascorsi penali: per tutti tre è stata avviata la pratica di espulsione.

