Porto Recanati, il tribunale nomina un'avvocatessa amministratore dell'Hotel House

PORTO RECANATI - L’Hotel House ha un nuovo amministratore condominiale: è l’avvocato Ilaria Soricetti di Civitanova. La nomina, fatta dal presidente del Tribunale di Macerata Gianfranco Coccioli e dai giudici Luigi Reale e Alessandra Canullo, è arrivata sul tavolo del sindaco Roberto Mozzicafreddo alla vigilia di Natale. «Aspettavamo con ansia il decreto che ci è stato notificato, come previsto, nella tarda nottata del 23 dicembre - dichiara Mozzicafreddo - In attesa di incontrare quanto prima l’avvocato Soricetti le formulo il mio più sentito augurio di buon lavoro. L’amministrazione comunale sarà sempre disponibile per ogni evenienza di propria competenza».



