All'Hotel Brigantino compaiono versi con la luce del sole

PORTO RECANATI – A Porto Recanati c’è un hotel dove si possono scrivere versi sulla facciata utilizzando il sole.Un’idea poetica, semplice ma al tempo stesso geniale quella che propone l’Hotel Brigantino di Porto Recanati, in provincia di Macerata: Scritto col Sole. Il Brigantino si illumina all’alba con il sole di Levante: da qui l’idea di utilizzare le facciate dell’albergo come grandi lavagne su cui la luce, sfruttando l’effetto antico e romantico della meridiana, letteralmente scrive “parole mutanti”: testi effimeri per loro stessa natura, che si compongono durante il giorno per poi dissolversi con il volgere del sole.Visibili solo per qualche ora al giorno, i testi scritti con il sole restituiscono la poesia del tempo che scorre. Impalpabili e non materici, mutano col mutare del tempo e delle ombre e scelgono la poesia come linguaggio.Su due delle tre facciate del Brigantino campeggiano infatti, doveroso omaggio a Recanati e al suo più illustre cittadino, i versi di Giacomo Leopardi: “Cosi tra questa immensità si annega il pensier mio e il naufragar mi è dolce in questo mare”.Insieme a questi gli altri versi e aforismi tematici ispirati al mare e al sole tratti da grandi autori italiani e stranieri tra i quali: "Il mare unisce i Paesi che separa” di Alexander Pope; “Soltanto la musica è all’altezza del mare” di Albert Camus; “Trafitto da un raggio di sole ed è subito sera” di Salvatore Quasimodo.In linea con lo spirito social del Brigantino, l’installazione coinvolge direttamente gli ospiti dell’albergo attraverso l’attività #unpostalsole.