Le guardie venatorie volontarie scoprono rifiuti abbandonati. Avvertita la polizia provinciale

PORTO RECANATI - Durante un servizio di vigilanza le guardie venatorie volontarie della sezione provinciale di Federcaccia hanno notato dei rifiuti abbandonati: coperte e materiale in plastica (foto) a Santa Maria in Potenza di Porto Recanati. Il fatto è stato segnalato alla polizia provinciale per gli adempimenti del caso.

«In ogni comune c’è il centro di raccolta rifiuti, dove tutti possono recarsi per differenziare i materiali da buttare - commenta il coordinatore provinciale delle guardie venatorie Nazzareno Galassi - , non si comprende quindi perché qualcuno si ostina ad abbandonare i rifiuti in luoghi naturali o per le strade. Il coordinamento delle guardie venatorie volontarie è attivo tutti i giorni e le segnalazioni possono essere effettuate al numero verde della polizia provinciale».

