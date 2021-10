La Gran Fondo Nibali riporta il tutto esaurito negli alberghi: da domani a domenica l'attesa kermesse ciclistica

PORTO RECANATI - «Una grande occasione per Porto Recanati. Obiettivo raggiunto con gli alberghi sold out». L’ex assessore al Turismo e attuale consigliere di minoranza, Angelica Sabbatini, definisce così l’appuntamento con la Gran Fondo Nibali, in programma da domani fino a domenica.

«Tre giorni di sport ed eventi - dice - che metteranno in vetrina tutta Porto Recanati. Fin da subito abbiamo colto l’opportunità che ci si presentava ospitando questo appuntamento, soprattutto l’importanza rispetto alla promozione della nostra città. L’evento, infatti, prevede anche la diretta su Sky sport, oltre che in altre televisioni più locali. Gli operatori turistici fanno registrare un tutto esaurito nelle prenotazioni delle camere e non dimentichiamo che siamo a metà ottobre. È un grande obiettivo raggiunto». Avvenuto, quindi, il passaggio di consegne con il nuovo sindaco, Andrea Michelini, che negli ultimi giorni si sta occupando di definire gli ultimi dettagli per la manifestazione.



«Ho ritenuto doveroso - prosegue la Sabbatini - incontrare giovedì scorso il nuovo sindaco per condividere con lui quanto predisposto fino a quel momento, in particolare proprio per la Gran Fondo. Un incontro molto cordiale - confida - e nel quale lo stesso sindaco ha apprezzato il lavoro fatto ed il programma di intrattenimento per le serate del venerdì e del sabato che era stato pensato dalla precedente amministrazione. Non ha ritenuto di apportare particolari modifiche - precisa - e questo è motivo, per me, di grande soddisfazione. Anzi, abbiamo piuttosto inteso di arricchire l’offerta con la partecipazione del maestro fisarmonicista Lucanero».



«È tutto pronto da mesi - prosegue - a parte quegli interventi di ordinaria manutenzione che solitamente si fanno a poche ore dall’inizio delle più grandi gare ciclistiche. Interventi che sono stati rilevati dall’organizzazione sia nel territorio comunale che in altri Comuni. A quanto so, lo stesso Andrea Tonti (direttore generale della Gran Fondo Nibali, ndr), che ringrazio per l’importante lavoro svolto, ha già condiviso questi interventi proprio con il primo cittadino. Per tre giorni - conclude Angelica Sabbatini - saremo “il centro” della regione Marche e non solo. Sono sicura che, come sempre, Porto Recanati saprà dare il meglio di sé».

© RIPRODUZIONE RISERVATA