Gira nudo in centro e scatena il caos al pronto soccorso

PORTO RECANATI - Prima gira nudo per strada, poi dà in escandescenze al pronto soccorso di Civitanova. A bloccare il folle gesto dell’uomo ci hanno pensato prima i finanzieri della Tenenza di Porto Recanati e i vigili, poi i carabinieri che l’hanno identificato e denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Si tratta di un 50enne portorecanatese noto in città. Insolito risveglio ieri mattina per Porto Recanati in questo weekend di fine agosto. Poco dopo le 9 lungo corso Matteotti si aggirava un uomo completamente nudo.Passeggiava tranquillamente parlando a voce alta senza farsi tanti problemi sul fatto che addosso non aveva nulla. Il portorecanatese era in evidente stato di alterazione e diceva frasi senza alcun senso. L’insolita situazione ha suscitato incredulità tra i passanti e i tanti commercianti di corso Matteotti che sono usciti in massa dai negozi per cercare di fermarlo. Molti cittadini che lo conoscono si sono avvicinati cercando in tutti i modi di convincerlo a coprirsi e riportarlo alla ragione. L’uomo era fuori di sé e per niente intenzionato a rivestirsi. Nessuno, nemmeno i conoscenti riuscivano a fermare la folle passeggiata mattutina. Tutt’altro, l’uomo fuggiva ad ogni tentativo di approccio e correva velocemente sul corso in direzione piazza Brancondi urlando frasi insensate. Appena si è sparsa la notizia amici e familiari si sono catapultati in strada per cercare di accompagnarlo a casa. Ma anche in quel caso i numerosi tentativi si sono rivelati vani. L’uomo, in evidente stato confusionale e particolarmente alterato, non voleva desistere dal passeggiare tranquillamente tra le vie della città come mamma l’ha fatto. Anche alle insistenti richieste del fratello rispondeva fuggendo ed in modo alterato e sconnesso. Nel frattempo la sua folle corsa l’aveva portato nella centralissima piazza Brancondi, piena di gente e di mamme con bambini piccoli. È lì che l’hanno raggiunto gli agenti della polizia municipale e i finanzieri della locale tenenza che hanno avuto un gran da fare prima di riuscire a farlo salire sull’ambulanza della Croce Gialla di Recanati per il trasporto all’ospedale di Civitanova. Una volta arrivato al pronto soccorso l’uomo ha iniziato ad inveire contro il personale medico tentando di fuggire anche da lì.Immediato l’intervento della pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Civitanova (guidata dal maggiore Enzo Marinelli) che dopo una lunga trattativa è riuscita a riportarlo alla calma. L’uomo, fino a ieri, non aveva mai dato segni di squilibrio. Chi lo conosce lo descrive come persona riservata e senza grilli per la testa. Sconcertati tutti gli amici e la comunità portorecanatese che fino ad oggi non era stata fortunatamente mai spettatrice di episodi del genere. Come detto, nei suoi confronti è scattata una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.