Giovane ciclista travolto â€‹da un'auto e soccorso dall'eliambulanza

PORTO RECANATI Giovane ciclista falciato da un auto. È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. L’incidente è avvenuto ieri poco dopo mezzogiorno sulla strada provinciale a Scossicci, all’altezza del ristorante Bebo’s. Il ciclista, 28 anni di Montecassiano, è stato soccorso prima dalla Croce Azzurra di Porto Recanati e dalla Croce Gialla di Recanati, ma quando ai soccorritori si è delineata la gravità delle sue condizioni è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza Icaro, atterrata pochi minuti dopo nel piazzale davanti al luogo dell’incidente.Erano da poco passate le 12 quando il ciclista stava percorrendo la strada provinciale che collega Numana con Porto Recanati. Il lungomare era pieno di turisti che si stavano riversando sulla spiaggia. All’altezza del ristorante Bebo’s insiste una strada che porta verso la zona residenziale di Scossicci. In quel frangente dal lato opposto della carreggiata stava transitando una Mercedes condotta da un 60enne che si è immessa sulla via e proprio in quel momento è passato il ciclista. L’impatto è stato molto violento. Il giovane è prima finito sul cofano dell’auto e poi è finito e poi contro il parabrezza; infine è caduto pesantemente a terra Il giovane è rimasto immobile e privo dei sensi fino all’arrivo dei soccorritori.