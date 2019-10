Porto Recanati, due uomini lo aggrediscono alle spalle: calciatore preso a pugni

PORTO RECANATI - Portorecanatese aggredito nel piazzale del campo sportivo. È accaduto al termine di un allenamento di calcio. Il giovane, accompagnato dai genitori, il giorno dopo si è presentato dai carabinieri per denunciare l’accaduto. La vittima dell’episodio di violenza, un trentenne molto conosciuto in città, non sarebbe riuscito a riconoscere i due individui che l’hanno picchiato. Secondo la versione fornita dalla vittima agli investigatori, l’aggressione sarebbe avvenuta nel piazzale laterale del campo sportivo della zona industriale, più precisamente nel parcheggio adiacente agli spogliatoi. Il giovane, come di consueto, si era recato al campo per svolgere gli allenamenti settimanali di calcio. Aveva parcheggiato la propria macchina nel piazzale insieme ad altri calciatori come abitualmente fa da anni. Una volta finiti gli allenamenti sarebbe uscito dagli spogliatoi per dirigersi verso l’utilitaria. Poi l’aggressione da parte di sconosciuti. Non si esclude lo scambio di persona. © RIPRODUZIONE RISERVATA