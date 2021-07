Ruba il portafoglio a una bagnante. Blitz dei carabinieri in spiaggia a Porto Recanati, scatta l’arresto

PORTO RECANATI - Topo d’ombrellone si mette in azione, bloccato dal responsabile della spiaggia che interviene immediatamente, sventa il furto e chiama i carabinieri. Si è accorto immediatamente che un uomo stava maneggiando nella borsa di una signora che in quel momento era in acqua ed è intervenuto sul posto, dando l'allarme al 112. Arrestato un cinquantanovenne di origini campane.



L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri presso lo stabilimento balneare Bagni Fiore di via Lepanto, sul lungomare portorecanatese. Erano circa le 9.30 e, a quell’ora, complice la bellissima giornata di sole e di caldo, c’erano parecchie persone al mare. Tra questi, una signora di Loreto che aveva lasciato la sua borsa sotto l’ombrellone ed era andata con la nipotina a farsi un tuffo in acqua per cercare refrigerio. Mentre tornava dal mare, però, si è accorta di uno sconosciuto che aveva in mano la sua borsa e che stava rovistando all’interno. «La signora si è accorta che questo tizio aveva la sua borsa in mano e stava prendendo il portafoglio – ha raccontato il giovane responsabile di spiaggia –. Così ha chiesto aiuto e io che ero lì sono intervenuto immediatamente. Ho chiamato i carabinieri, che sono arrivati subito. Quell’uomo, alla fine, è stato portato via. È da qualche tempo che si fa vedere da queste parti». Sono stati momenti di tensione in spiaggia, con la vittima del balordo di turno che si è messa ad urlare richiamando l’attenzione di chi era al mare in quel momento. Ma, fortunatamente per la signora, la prontezza di riflessi del responsabile della spiaggia dello stabilimento balneare ha evitato il peggio ed ha mandato in fumo i piani del malintenzionato che, come si diceva, è stato bloccato dai carabinieri di Porto Recanati e portato in caserma. Secondo quanto è stato ricostruito, i carabinieri hanno individuato l’uomo che invano stava cercando di disfarsi delle refurtiva nascondendo sotto la sabbia il portafoglio, le carte di credito e il cellulare sottratti alla bagnante. Nello zaino aveva due bottiglie di vino trafugate in uno chalet mentre in tasca teneva illegalmente un coltello, posto sotto sequestro.

