Trasporta il latte e scende per una consegna, un ladro gli ruba soldi nel furgone

PORTO RECANATI - Scarica il latte e gli rubano le monete all’interno del furgone utilizzato per le consegne. Furto di spiccioli ieri mattina all’alba a danno di un rappresentante di una nota azienda. È accaduto poco dopo le 5 mentre l’uomo stava svolgendo il tradizionale giro di consegna tra i bar e gli chalet della città. Il rappresentante era al suo primo giro e aveva parcheggiato il mezzo nella centralissima piazzetta dei Mille, zona Castelnuovo, a ridosso del lungomare.Stava consegnando due casse di latte ad un cliente sul lungomare. Sbadatamente l’uomo ha lasciato il borsello con gli spiccioli per il resto all’interno del mezzo, non chiudendolo a chiave. Pochi minuti e al ritorno ha trovato il borsello a terra senza monete. Il furto ha fruttato al malvivente poco più di 50 euro in monete.