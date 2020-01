Banda di ladri a segno nella notte, ex funzionaria comunale derubata mentre dorme

PORTO RECANATI - I ladri entrano in casa di una ex funzionaria comunale. Il furto è avvenuto la scorsa notte in via Argentina, nel quartiere Montarice, dove la donna vive con la famiglia. I malviventi stavolta hanno messo a segno il colpo anche se il bottino non pare particolarmente alto: i malviventi avrebbero portato via dall’appartamento soltanto un po’ di contanti. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri del luogotenente Giuseppino Carbonari per cercare di risalire alla banda di ladri che in questi giorni sta prendendo di mira diversi appartamenti della città seminando paura tra i residenti.

Le vittime, che stavano dormendo, fortunatamente, non si sarebbero rese conto della presenza dei malviventi in casa. Dell’avvenuto furto ne avrebbero avuto certezza soltanto ieri mattina quando hanno trovato la finestra della sala completamente distrutta e diverse stanze messe a soqquadro. © RIPRODUZIONE RISERVATA