Commerciante nel mirino i ladri gli sventrano l'interno della Bmw X5

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - I ladri smontano l’interno dell’auto e si portano via i pezzi: è successo in pieno centro. Il malcapitato è il noto commerciante Ubaldo Traini, titolare della catena di negozi Tutti Tipi e residente in piazza del Borgo. Un danno pari a circa 12 mila; il raid è stato messo a segno venerdì sera poco dopo le 23. Rubati numerosi pezzi della sua Bmw X5 che il commerciante aveva parcheggiato in via dei Cementieri, vicino alla sua abitazione. I ladri hanno portato via il navigatore, il cambio e una parte di cruscotto.