Furto in una boutique, due ladri inseguiti e acciuffati in piazza

PORTO RECANATI - Entrano in una nota boutique in piazza del Borgo a Porto Recanati e rubano un maglione di cashmere del valore di circa 300 euro. Ad accorgersi del furto la titolare del negozio vicino, che nota i due ladri entrare nella sua attività con in mano il capo con tanto di cartellino. La coppia di malviventi, lui recanatese e lei straniera residente ad Ancona, viene subito dopo bloccata dai carabinieri della stazione di viale Europa. Per loro è scattata la denuncia. Il capo è stato riconsegnato alla titolare della boutique. È accaduto ieri pomeriggio verso le 18 nella centralissima piazza di fronte a Palazzo Volpini. I due erano stati già segnalati lungo il corso da altri commercianti.