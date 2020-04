Raid nella notte, auto in sosta nel mirino dei ladri. La scoperta dei proprietari

PORTO RECANATI - Topi d’auto in azione nella notte. Approfittando del favore delle tenebre, qualcuno ha tentato di mettere a segno furti su un paio di utilitarie parcheggiate in strada a Scossicci, quartiere a nord di Porto Recanati. Il tentativo di forzare gli sportelli è stato scoperto ieri mattina dai proprietari che hanno subito segnalato l’anomalia ai carabinieri. I militari sono già sulle tracce dell’autore. Gli investigatori ritengono si tratti di un'azione legata alla piccola criminalità, malviventi in cerca di qualcosa di valore da poter rivendere per raggranellare qualche euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA