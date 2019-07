Scacco ai furbetti della differenziata nel mirino anche i turisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Furbetti della differenziata nel mirino della polizia municipale guidata dal maggiore Sirio Vignoni (foto). Un fiume di multe ai trasgressori incalliti che, nonostante gli avvertimenti dei vigili urbani, hanno continuato a gettare in modo errato e fuori l’orario consentito rifiuti di ogni genere. In vetta alla classifica, anche per quest’anno, rimane il quartiere di Scossicci, dove gli agenti della polizia municipale hanno notificato più di dieci multe per errato conferimento.«È la zona che d’estate si popola più di tutte - spiega Vignoni -. Sin da maggio, quando diversi proprietari degli appartamenti estivi iniziano ad aprire le case e fare i cambi di mobilia e pulizie varie, registriamo un picco di immondizia gettata impropriamente e senza regole. Durante i controlli i vigili hanno trovato di tutto: dai mobili vecchi, ai materassi, ai sacchi con rami e foglie dei giardini. Con l’arrivo dei turisti raggiungiamo il picco di trasgressioni con umido gettato insieme a plastica e indifferenziata. Grazie ai microchip sui sacchetti e ai controlli serrati dei nostri agenti, ma grazie anche alla collaborazione dei residenti che spesso segnalano anche gli orari precisi in cui vengono gettati i rifiuti, siamo riusciti durante il solo mese di luglio ad individuare nel quartiere di Scossicci almeno dieci trasgressori i quali dovranno pagare una multa pari a 50 euro ciascuno». Situazione simile la polizia municipale ha trovato anche nel quartiere Europa, zona sud della città, e in alcune vie del centro storico.