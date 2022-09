Con il fuoristrada piomba contro un'auto in sosta e si ribalta: automobilista in ospedale

PORTO RECANATI - Perde il controllo del fuoristrada che come un proiettile impazzito punta dritto contro un'auto in sosta, poi si ribalta e finisce con la parte anteriore proprio sotto la vettura parcheggiata ai margini della strada. Un incidente impressionante è avvenuto oggi in via Del Sole a Porto Recanati. Per cause in corso di accertamento un fuoristrada Toyota guidato da un uomo si è ribaltato finendo contro un’auto in sosta. Il conducente è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova a bordo di un’ambulanza. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale, al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto.