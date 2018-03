Fuori casa per giorni e i ladri fanno il pieno di gioielli e contanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Tornano a casa dopo essere stati fuori per parecchi giorni e trovano tutto sotto sopra. C’è stata la visita dei ladri. All’appello mancano 500 euro in contanti e oggetti d’oro. L’amara sorpresa per una famiglia di portorecanatesi mercoledì sera quando la coppia è rientrata nella sua villetta in via Ugo Foscolo, al quartiere Europa. La famiglia è stata fuori città per un paio di settimane ed erac all’oscuro della escalation dei furti negli appartamenti avvenuti nell’ultimo periodo in città.Appena aperta la porta d’ingresso hanno trovato il caos più totale. I cassetti della sala da pranzo svuotati, mobili e armadi aperti. Nel comò della camera da letto mancavano i gioielli di famiglia lasciati nella villetta prima di partire. Non solo, in un cassetto il proprietario aveva dimenticato anche 500 euro in contanti che i ladri hanno portato via. Purtroppo nessuno dei vicini ha notato persone estranee entrare nel giardino della villetta né sentito rumori provenienti dall’interno. La famiglia confinante, dotata di un sistema di videosorveglianza, l’ha fornito ai carabinieri per tentare di risalire ai malviventi.