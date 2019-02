Frontale tra un'auto ed un furgone: un ragazzo 25enne all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Schianto sulla strada provinciale di Scossicci, all’altezza del Camping Medusa. Frontale tra un furgoncino e una Fiat Panda. I due mezzi erano rispettivamente condotti da un cinquantenne e da un venticinquenne dell’anconetano. E’ accaduto questari mattina verso le 8. Per cause in corso di accertamento i due mezzi sono entrati in collisione scontrandosi frontalmente. Lo scontro è stato violento. Ad avere la peggio il giovane venticinquenne che ha riportato un trauma toracico e contusioni varie. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Civitanova per le prime cure.