Forza l'auto e ruba una borsa con i soldi: ripreso dalle telecamere

PORTO RECANATI - Furto nella centralissima via Vittorio Veneto. Un ladro forza la portiera di un’auto e porta via dalla borsa della proprietaria circa 700 euro, l’incasso della sera prima della pizzeria nella quale lavora. Il malvivente è stato immortalato dalle videocamere di sorveglianza del locale mentre forza la portiera del mezzo, entra e arraffa la borsa con i soldi dentro e subito è scattata la caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine.Il furto è avvenuto poco dopo le 17 quando la donna si è recata sul posto di lavoro per iniziare ad organizzare la serata insieme agli altri dipendenti. In macchina, regolarmente chiusa e parcheggiata a pochi metri dall’entrata laterale del locale, aveva lasciato la borsa con dentro l’incasso da consegnare ai titolari poco dopo. Una volta arrivata alla macchina la dipendente si è immediatamente accorta che la portiera era aperta e la borsa non c’era più. La donna ha subito lanciato l’allarme. Il ladro, però, non si è reso conto che a registrare tutti i suoi movimenti c’erano le videocamere esterne della pizzeria.