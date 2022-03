Anche Porto Recanati ottiene i fondi per la messa in sicurezza del litorale

PORTO RECANATI - Buone notizie per la costa di Porto Recanati. Proprio quando gli operatori balneari di Scossicci continuavano a chiedersi come poter riaprire gli chalet con la spiaggia dissestata, dalla Regione è arrivata la graduatoria degli otto Comuni che beneficeranno del contributo di due milioni e 167mila euro stanziati per fronteggiare i fenomeni idrogeologici sul litorale. Tra questi c’è anche Porto Recanati (gli altri sono Montemarciano, Pedaso, Porto Sant’Elpidio, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Mondolfo e Grottammare).





«I Comuni interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico legati al rischio costiero – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente, Stefano Aguzzi – possono effettuare interventi significativi e attesi. Gli enti interessati cofinanzieranno gli interventi per una quota pari ad almeno il trenta percento della somma richiesta e hanno già a disposizione il progetto definitivo o esecutivo dell’intervento da realizzare. La manutenzione delle opere di difesa della costa riveste un ruolo fondamentale per queste realtà e richiede un impegno economico finanziario notevole e costante. È necessario investire sulla prevenzione ed intervenire costantemente sul territorio per prevenire eventuali danni ambientali dovuti alle mutate condizioni climatiche, cercando sempre più di valorizzare le nostre stupende coste. Vorremmo proseguire l’impegno cercando di reperire altre risorse tramite il Pnrr». A ringraziare l’assessore è la consigliera regionale, Elena Leonardi, che nei mesi scorsi aveva organizzato un incontro tra l’esponente della giunta, l’amministrazione comunale e i rappresentanti degli operatori balneari. «Mi sono confrontata con l’assessore Stefano Aguzzi - dice - con cui collaboro sul tema della difesa della costa e che ringrazio per l’attenzione a Porto Recanati. Grazie al bando, alla città rivierasca è prevista una assegnazione di quasi 187mila euro che si sommano ai circa 150mila euro messi a disposizione dal Comune e che potranno essere utilizzati per la difesa della costa». Si apre, quindi, uno spiraglio per la zona nord che ha bisogno di interventi temporanei che permettano l’apertura degli chalet più danneggiati. «Questa - ammette la consigliera regionale - è una prima possibilità di intervento di cui avevamo discusso durante un incontro organizzato lo scorso mese di novembre. Si tratta di fondi erogabili a breve: credo che gli interventi si possano fare prima dell’inizio della stagione balneare».



Ma l’impegno dell’amministrazione regionale non si ferma qui: Elena Leonardi annuncia che, proprio nei prossimi mesi, sarà possibile inserire una parte del progetto più ampio della difesa della costa portorecanatese all’interno del nuovo settennato dei fondi europei. Di fatto - spiega - la programmazione è in ritardo di un anno in tutta Italia. Delle risorse che riguardano la componente ambientale sicuramente ne destineremo una parte alla difesa della costa. L’impegno è di individuare risorse consistenti per Porto Recanati e, in particolare, per Scossicci. Orientativamente, la programmazione dovrebbe arrivare in aula a breve così da vagliare le varie misure da cui escono i bandi del Por-Fesr».

