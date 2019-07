Finisce a folle velocità contro â€‹il muretto e poi fugge: acciuffato dai vigili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Si schianta a tutta velocità contro il muretto del parco di via Castelnuovo. Poi fugge ma viene rintracciato dagli agenti della polizia municipale poche ore dopo. È accaduto ieri mattina poco dopo le 5. Il giovane, a bordo di un’utilitaria, ha percorso la centralissima via a folle velocità. Arrivato alla fine della strada l’automobilista non è riuscito a frenare e si è andato a schiantare contro il muretto del parco dove è posizionata la casetta dei libri e alcuni giochi per bambini. L’impatto ha svegliato numerosi residenti, c’è stato chi ha preso il numero di targa della macchina. L’uomo è stato rintracciato dai vigili.