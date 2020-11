L'allarme ambientale dell'assessore: «Poco personale e niente fondi per la cura di spiaggia e fiumi»

PORTO RECANATI - Un appello alla responsabilità condivisa tra Regione e Comuni sulla pulizia del letto dei fiumi arriva dall’assessore all’Ambiente di Porto Recanati Roberto Attaccalite. Durante l’anno, infatti, ma in particolare con la stagione invernale, secondo Attaccalite il carico economico delle operazioni necessarie al decoro e alla sicurezza di spiagge e argini ricade essenzialmente sulle città costiere.





Un problema annoso, oltre che dispendioso, che non riguarda soltanto Porto Recanati che, ad ogni modo, vede ben due fiumi, Musone e Potenza, sfociare nell’Adriatico all’interno del suo territorio. «Per queste operazioni non ci viene riconosciuto nulla - ha spiegato l’assessore che tra le sue deleghe ha anche i Servizi ecologici, il verde pubblico e il decoro -, Comuni come il nostro si accollano la pulizia di un territorio che va dalla sorgente alla foce dei fiumi. Non credo sia giusto che chi si trova in riva al mare debba provvedere in esclusiva a rimuovere tutto quello che arriva sulle nostre spiagge».

Entrando invece nel merito delle manutenzioni prettamente portorecanatesi, gli obiettivi dell’assessore riguardano ora la gestione degli alberi della pineta e in corso Matteotti: «Il problema vero è il blocco delle assunzioni che non permette di operare col personale che sarebbe necessario - ha aggiunto Attaccalite -, cerchiamo di sopperire con l’esperienza e il buon senso, ma qualche mano capace in più servirebbe».

Due, infatti, sono attualmente i giardinieri in forza in un Comune che ha le assunzioni bloccate in questo campo: «Lavorando in sintonia con l’Ufficio tecnico e grazie a qualche persona impiegata a tempo determinato riusciamo a essere comunque efficienti - ha continuato l’assessore -, soprattutto in prossimità dell’inverno quando si può avere più personale a disposizione, ma non posso sentirmi soddisfatto pienamente».

Su corso Matteotti l’urgenza è quella di intervenire prima delle prime possibili nevicate: «Abbiamo destinato parte dell’avanzo di amministrazione alla potatura dei pini lungo corso Matteotti e ci auguriamo di procedere velocemente per evitare che eventi atmosferici possano causare la caduta di qualche pianta con tutti i i danni conseguenti».



