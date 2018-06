La finta coppia romantica â€‹s'apparta sulla barca e smonta i pezzi meccanici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - I ladri sono arrivati in riva al mare, dove hanno colpito l’imbarcazione da pesca di Vincenzo Castellani, piccolo pescatore portorecanatese. Le immagini rimaste impresse sulla videocamera posta a sorveglianza della zona hanno immortalato questa scena.Erano le 17.30 quando due giovani si sono avvicinati alla riva. All’apparenza potevano essere scambiati per due turisti, data la disinvoltura con la quale si muovevano. Poi lei è salita sulla barca sedendosi sul bordo. Lui lo ha seguito, sistemandosi all’interno dell’imbarcazione. A vederli sembravano due romantici fidanzatini, mentre invece lui stava azionando una chiave di ferro per svitare i bulloni che fissano il motore Yamaha allo scafo. Fatto questo, si sono impadroniti di pezzi meccanici – albero motore, pompe idrauliche, eliche – per un valore di due o tremila euro. «Evidentemente conoscevano bene il luogo e la barca – dice Castellani – altrimenti non avrebbero mostrato tutta quella sicurezza nel muoversi e nel manipolare il motore». Castellani ha denunciato il fatto ai carabinieri di Porto Recanati.