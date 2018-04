Finanza all'Hotel House a caccia di pusher: tre denunciati e 6 segnalati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - I finanzieri della Tenenza di Porto Recanati, in varie operazioni (nove in pochi giorni) di servizio svolte nell’ambito dei comprensori dei noti complessi condominiali “Hotel House” e “River Village”, di Porto Recanati (MC), hanno denunciato 3 persone per spaccio di sostanze stupefacenti e segnalato alla competente Prefettura 6 persone quali assuntori. In particolare un 29enne pakistano è stato pizzicato con 10 grammi di eroina e soldi proventi dello spaccio. Sequestrati oltre 20 grammi di stupefacenti e denaro contante.