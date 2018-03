Svaligato l'appartamento d'un ex consigliere comunale Rubati denaro e preziosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Ladri in casa dell'ex consigliere comunale di Porto Recanati Attilio Fiaschetti, i banditi portano via denaro e gioielli e devastano le stanze provocando danni per almeno duemila euro. Il colpo è stato messo a segno sabato sera verso l'ora di cena nell'abitazione di viale Europa. «I ladri - racconta lo stesso Fiaschetti - sono entrati in casa passando da dietro, da via Pascoli. Si sono arrampicati su per una canalina fino all’altezza della nostra finestra. Che hanno potuto aprire praticando un foro nel vetro in modo da poter accedere alla maniglia. Una volta dentro è stato il finimondo. Hanno preso di mira le camere da letto – la nostra e quelle dei bambini – mettendole sottosopra, svuotando e rovesciando sul pavimento tutto quanto gli stava a portata di mano. Una devastazione». Solo quando la madre dell'ex consigliere comunale è entrata in casa, verso le 20, i ladri sono fuggiti da dove erano entrati.